Google Maps: dieslem pojedziesz inną drogą niż benzyną

O wdrażaniu "eko tras" w Mapach Google wiemy nie od dzisiaj , szczególnie że u niektórych nowa opcja była dostępna już od lipca . Oficjalna premiera w szeregu krajów w Europie (także w Polsce) ma jednak miejsce dopiero teraz, a Google chwali nowy pomysł nie tylko dlatego, że pomoże zaoszczędzić pieniądze - mniejsze zużycie energii to także mniejsza szkoda dla środowiska.

Jako przykład podawana jest trasa z Łodzi do Warszawy, która wytyczona "po staremu" w opisywanej sytuacji zajmie około 1,5 godziny samochodem. Nowa funkcja w Google Maps ma natomiast pozwolić wytyczyć trasę tak, że podróż potrwa niecałe 10 minut dłużej, za to możliwe będzie oszczędzenie do 30 procent paliwa.