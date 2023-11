Nowa funkcja iPhone'ów. Policja przed nią ostrzega

Jak podaje serwis Phone Arena, policja z Middleton w Ohio zaleca rodzicom, by wyłączyli tę funkcję w urządzeniach swoich dzieci. Uniemożliwi to zbyt łatwe udostępnianie danych, takich jak numer telefonu, adres e-mail czy imię i nazwisko.

Inne jednostki policji w Stanach Zjednoczonych również wydają podobne ostrzeżenia. Wydaje się, że proces udostępniania kontaktów za pośrednictwem NameDrop wymaga tyle aktywności ze strony użytkowników, że trudno doprowadzić do wykradnięcia danych. Możliwe jednak, że doszło już do sytuacji, w których ktoś nie był do końca świadomy, co robi i przekazał w ten sposób ważne dane w niepowołane ręce.