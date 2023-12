Nowe Wi-Fi coraz bliżej. Pięć razy szybsze od obecnego

Najnowsza generacja technologii łączności bezprzewodowej – Wi-Fi 7 – jest już gotowa do debiutu. Organizacja Wi-FI Alliance potwierdziła ostatecznie, że pełna specyfikacja tego standardu zostanie wydana w pierwszym kwartale 2024 r. Oznacza to, że w na przestrzeni całego roku powinno pojawić się wiele kompatybilnych podzespołów, jak i urządzeń zewnętrznych.

Tak wysoka prędkość jest zasługą rozwiązania, umożliwiającego płynne przełączanie pomiędzy trzema dostępnymi częstotliwościami: 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. To ostatnie pasmo zapewnia w dodatku dostęp do kanałów 320 MHz, podwajając przepustowość.

Nowy standard Wi-Fi to także aktualizacja modulacji: do 4096-QAM (z 1024-QAM w Wi-Fi 6) oraz technologia MIMO z obsługą 16 strumieni (zamiast ośmiu jak w Wi-Fi 6). Przy tym wszystkim zachowany ma być obecny zasięg, wynoszący do 30 m wewnątrz pomieszczeń i do 120 m na zewnątrz.