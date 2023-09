Nowość w aplikacji Wiadomości. Nie zauważysz jej od razu

Pierwsze doniesienia o zmianach w interfejsie aplikacji Wiadomości na urządzeniach z Androidem pochodzą z czerwca br. 9to5Google przypomina, że gigant z Mountain View udostępniał przeprojektowane menu boczne oprogramowania tylko niektórym użytkownikom. W końcu jednak zmiana trafiła do publicznej wersji aplikacji, choć jest ona na tyle niewielka, że trudno dostrzec ją na pierwszy rzut oka.

Do tej pory domyślna aplikacja Google do obsługi wiadomości charakteryzowała się obecnością typowej dla producenta ikony tzw. hamburger-menu, która pozwalała przejści do najważniejszych ustawień i szczegółów oprogramowania. Podobną grafikę wykorzystywał wcześniej szereg innych aplikacji Google. W końcu jednak aplikacja Wiadomości doczekała się zmian.