Sprytny sposób oszustów. Omijają antywirusa na telefonie

Cyberataki z wykorzystaniem złośliwych aplikacji na telefony z Androidem są coraz trudniejsze do realizacji, ponieważ w sklepie Google Play stosowane są silne zabezpieczenia, znacząco redukujące możliwość pojawienia się w katalogu jakiegoś programu ze szkodliwym kodem. Korzystanie z tego sklepu nie jest jednak jedyną opcją – aplikacje można także wgrywać ręcznie, wykorzystując pliki APK.

Najnowsza broń w arsenale cyberprzestępców opiera się właśnie na plikach APK. Oszuści odkryli, że manipulacja algorytmami kompresji prowadzi do tego, że oprogramowanie antywirusowe na telefonie z Androidem nie potrafi dekompilować takiego pakietu i tym samym nie wykrywa zagrożenia, umożliwiając instalację aplikacji.

Google Play: dwie aplikacje to malware. Łącznie ponad 15 tys. pobrań

Co więcej, cyberprzestępcy zrobili coś jeszcze. Celowo używali nazw plików, które przekraczały 256 bajtów, ponieważ prowadzi to do awarii narzędzi analitycznych.