Nowość w Google Play. Dodatkowy filtr aplikacji

W sklepie Google Play na urządzeniach z Androidem pojawi się nowa opcja, która pozwoli skuteczniej wyróżniać aplikacje zawierające widgety . Jak podaje "The Verge", zmiany obejmują nowy filtr wyszukiwania dla widgetów, odznaki widgetów na stronach szczegółowych aplikacji oraz specjalną stronę redakcyjną poświęconą widgetom.

Menedżer produktu, Yinka Taiwo-Peters, w swoim wpisie na blogu podkreśla, że jednym z wyzwań związanych z rozwojem widgetów była ich odkrywalność i zrozumienie przez użytkowników. - "Prosiliście o lepsze sposoby na znalezienie i wykorzystanie waszych widgetów, i to dostarczamy" - pisze Taiwo-Peters na blogu Google'a.

Nowy filtr wyszukiwania w Google Play umożliwi użytkownikom łatwiejsze wyszukiwanie aplikacji z widgetami. Odznaka na stronach aplikacji "eliminuje domysły użytkowników i podkreśla ofertę widgetów, zachęcając ich do eksploracji i wykorzystania tej funkcji" - dodaje Taiwo-Peters. Strona redakcyjna będzie z kolei prezentować "kolekcje doskonałych widgetów", co może przydać się użytkownikom, którzy jeszcze nie wiedzą, jak można wykorzystać ich potencjał i do czego mogą się przydać.