Co ciekawe, forumowicze próbowali rozwiązać problemy poprzez formatowanie kart za pomocą samego MacBooka. To jednak, najczęściej, nie rozwiązywało ich kłopotów. Jako polecane rozwiązanie na obecną chwilę, sugerowane jest korzystanie z zewnętrznego czytnika kart, który można podpiąć do laptopa za pomocą portu USB.