Od roku skrypt pracuje za niego. Nikt się nie zorientował

Jak się okazuje wystarczył skrypt , dzięki któremu mężczyzna mógł niemal całkowicie zautomatyzować swoje codzienne obowiązku. Na Reddicie wyjaśnia, że został zatrudniony jako specjalista IT do obsługi cyfrowych dowodów na potrzeby procesów.

Okazało się, że zajęcie polega przede wszystkim na przesyłaniu danych do chmury, co nie było ani wymagające ani też czasochłonne. Firma codziennie otrzymuje tysiące cyfrowych dokumentów, zdjęć itp., które muszą być zweryfikowane i przerzucone do chmury. Pracując zdalnie opracował skrypt, który praktycznie mógł robić to wszystko za niego. Dokładnie opisał to we wpisie na Reddicie.