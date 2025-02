Ostrzeżenie CSIRT KNF. Uwaga na załącznik HTML

CSIRT KNF zwraca uwagę na fałszywe wiadomości e-mail, których autorzy podszywają się pod serwis Booking. Oszuści wysyłają do przyszłych ofiar wiadomość z załącznikiem HTML, po otwarciu którego wyświetla się komunikat sugerujący konieczność pobrania kolejnego pliku. Jeśli nieświadomy zagrożenia adresat wiadomości to zrobi, zainstaluje w komputerze dropper, który pobierze złośliwe oprogramowanie infekujące urządzenie.

Aby nie dać się nabrać na tego typu oszustwo, wystarczy co do zasady podejrzliwe traktować wszystkie wiadomości e-mail wzywające do jakichkolwiek działań zwłaszcza, gdy rzekomo wymaganym etapem jest pobieranie załączników. Typowa dla phishingu jest socjotechnika i sugerowanie konieczności szybkiego działania, by nie stracić jakiejś korzyści. W tym przypadku oszuści piszą o "zaległej fakturze".