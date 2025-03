Ostrzeżenie MSWiA. Koniecznie przekaż seniorowi w rodzinie

Oszust dzwoni do wybranej osoby i deklaruje zazwyczaj, że konieczne jest szybkie podjęcie działań (wyprowadzenie środków z konta), by zachować bezpieczeństwo. Oczywiście wszystkie historie tego rodzaju są zmyślone, a oszuści celowo zachowują się w taki sposób, by wzbudzić zaufanie rozmówcy.

Starsze osoby są szczególnie podatne na tego typu ataki, między innymi przez nieświadomość co do obowiązujących metod stosowanych przez cyberprzestępców. Słysząc w słuchawce prośbę o instalację dodatkowego oprogramowania do zdalnej obsługi komputera lub smartfonu mogą w dobrej wierze spełnić to żądanie, zamiast zakończyć rozmowę, do czego powinny nakłaniać specyficzne zwroty i prowadzenie rozmowy.