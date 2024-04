Co to jest spoofing telefoniczny? Zaczyna się od połączenia

Fałszowanie tożsamości dzwoniącego polega na imitacji numerów telefonicznych innych osób , co umożliwia oszustom kierowanie połączeń do nieświadomych ofiar i wcielanie się w rolę kogoś innego. W dużej mierze możliwość tę zapewnia wykorzystanie telefonii internetowej VoIP , dzięki której oszust może samodzielnie ustawić numer, który ma się pojawić na ekranie telefonu odbierającego jako numer dzwoniącego.

Atakujący wykonuje takie połączenie, a później udaje na przykład funkcjonariusza policji lub bankowca, by osiągnąć konkretny skutek. Sam akt fałszowania numeru telefonicznego przez dzwoniącego nie jest bezpośrednim zagrożeniem, jednakże problem stanowią następstwa takich działań .

Oszuści udający na przykład przedstawicieli banków snują wymyślone historie z zamiarem wprowadzenia w błąd rozmówcy oraz uzyskania dostępu do jego konta bankowego. Osoba poddawana spoofingowi jest przekonana, że kontaktuje się bezpośrednio z bankową infolinią , ponieważ na jej telefonie wyświetla się znany numer (a jeśli był zapisany w kontaktach - nawet nazwa konkretnego banku). Docelowo nie będzie to możliwe dzięki ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej .

W rzeczywistości nie ma mowy o żadnym włamaniu - to manipulacja mająca na celu zdobycie zdalnej kontroli nad telefonem komórkowym lub komputerem osoby atakowanej. Najczęściej wykorzystują w tym celu aplikacje takie jak TeamViewer lub AnyDesk , znane zwłaszcza osobom pracującym zdalnie, których komputery zarządzane są przez organizację.

W przypadku spoofingu telefonicznego ominięcie lub zablokowanie tego zjawiska jest trudne , co czyni praktycznie niemożliwym zapobieganie mu w tradycyjny sposób. Kluczowe jest pamiętanie, że numer wyświetlany podczas połączenia (czy też nazwa instytucji, jeśli została wcześniej zapisana) nie jest w tym momencie gwarancją, że po drugiej stronie znajduje się nasz rzeczywisty rozmówca.

W przyszłości zjawisko to ma zostać opanowane po stronie operatorów, na podstawie bazy numerów infolinii - czyli takich, na które rozmówcy mogą tylko dzwonić, a nie odbierać z nich połączenia.

Aby dzisiaj zminimalizować ryzyko oszustwa, niezbędne jest spokojne słuchanie tego, co ma do powiedzenia dzwoniący i kontrolowanie własnych emocji. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, najlepiej przerwać rozmowę i skontaktować się bezpośrednio z bankiem w celu potwierdzenia, czy sytuacja jest autentyczna. Tylko to zapewnia pewność, że znajdziemy się w kontakcie z prawdziwym pracownikiem.