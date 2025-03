Zadzwonili "z banku"? Rozłącz się po takich słowach

Mogą opowiadać między innymi o "atakach" na twoje konto, wplatając do swojej historii dane, które częściowo mogą się zgadzać. Często oszuści mówią, że zablokowano transakcję na koncie, ktoś wziął pożyczkę na twoje dane lub dokonano dużego przelewu , co wymaga pilnych działań w celu zabezpieczenia środków.

UODO przypomina: numery ksiąg wieczystych to dane osobowe

W sytuacji stresowej łatwo jest uwierzyć w takie historie i zacząć działać zgodnie z instrukcjami podszywającego się pod bankowca, co w rzeczywistośc i prowadzi do utraty pieniędzy. Prawdziwość przynajmniej niektórych danych, które można łatwo znaleźć choćby w sieci, zwiększa wiarygodność osoby, która podaje się za pracownika banku.

W zależności od konkretnego scenariusza wybranego przez atakujących, oszustwo może polegać na prośbie o podanie loginu i hasła do bankowości internetowej , przekazanie kodów autoryzacyjnych z SMS-ów, a nawet zainstalowanie programów do zdalnego zarządzania komputerem czy smartfonem.

Aplikacje takie jak AnyDesk czy TeamViewer nie są wymagane do kontaktu z bankiem, więc jeśli rozmówcy przez telefon sugerują ich instalację, niemal na pewno masz do czynienia z oszustem. Najlepszą reakcją na takie telefony jest zignorowanie sugestii i szybkie rozłączenie się .

Co to jest spoofing telefoniczny? Zaczyna się od połączenia

Na tym jednak nie koniec, bowiem co do zasady zaleca się samodzielne nawiązanie kontaktu z bankiem, aby zweryfikować prawdziwość zagrożenia dla finansów. Dzięki temu można mieć pewność, że rozmawiasz z prawdziwym pracownikiem banku. Należy pamiętać, że dzwoniący mogą podszywać się pod numery infolinii, co jest technicznie wykonalne z powodu luk w zabezpieczeniach telefonii VoIP.