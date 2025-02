Na ukrytych forach internetowych roi się od poradników pokazujących, jak wykorzystać nowoczesne AI do produkowania szkodliwych treści, obchodzenia mechanizmów zabezpieczeń i przełamywania systemów ochronnych. Cyberprzestępcy opracowali już szczegółowe instrukcje dotyczące jailbreakingu – techniki pozwalającej na usunięcie ograniczeń narzuconych na modele sztucznej inteligencji, tak by mogły generować treści bez cenzury.

Eksperci z Check Point Research wymieniają cztery sposoby wykorzystywania nowych modeli AI przez hakerów. Cyberprzestępcy używają Qwen do tworzenia zaawansowanego oprogramowania przeznaczonego do kradzieży poufnych danych . W ten sposób są w stanie przechwytywać informacje o kartach płatniczych, dane logowania i hasła użytkowników, a następnie handlować nimi na czarnym rynku.

Techniki takie jak "Do Anything Now" czy "Plane Crash Survivors" umożliwiają cyberprzestępcom manipulowanie modelami AI, zmuszając je do tworzenia treści, które w normalnych warunkach zostałyby zablokowane. W rezultacie sztuczna inteligencja może wspierać pisanie złośliwego oprogramowania oraz pomagać w przygotowywaniu ataków na systemy komputerowe