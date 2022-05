Oszuści na OLX. W ten sposób działają

Nowe oszustwo, które można zobaczyć na dostarczonych nam zdjęciach, jest bardzo podobne do tego z wykorzystaniem "dostawy DPD". Tym razem przestępcy wykorzystują wizerunek firmy kurierskiej InPost, aby przekonać swoje nieświadome ofiary do przekazania im pieniędzy.

Jak opisuje metodę nasz czytelnik, boty albo osoby działające jak boty bezkarnie próbują doprowadzić do wyłudzenia danych, poprzez zachęcenie sprzedawcy do kliknięcia w przesłanego linka . Zauważa również, że za każdym razem próba oszustwa odbywa się poprzez popularny komunikator WhatsApp .

Oszust przekazuje, że zakupił już przedmiot, wybrał rzeczoną "dostawę InPost", a sprzedawca będzie mógł odebrać środki po kliknięciu załączonego linku. W rzeczywistości jest to łącze do spreparowanego serwisu płatności, który pomaga przestępcom w wyłudzaniu danych logowania do bankowości lub danych karty płatniczej. Jeśli sprzedawca nie zwróci uwagi na kilka szczegółów, które powinny mu się wydać podejrzane i machinalnie uzupełni wszystkie dane, udostępni swój login i hasło do banku oszustom.