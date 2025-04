PKO Bank Polski: przerwa w obsłudze kart. Podano godziny

PKO BP ma dla klientów ważny komunikat. Na godziny nocne we wtorek, 8 kwietnia, zaplanowano prace serwisowe związane z obsługą kart. W efekcie nie będą one działać od godz. 00:45 do 1:45 w nocy. PKO przeprasza za utrudnienia i zaleca zrobić zaplanowane transakcje wcześniej.