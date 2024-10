Zastrzeż PESEL dla bezpieczeństwa. Zapamiętaj dwa wyjątki

Zastrzeżenie PESEL-u oraz cofanie zastrzeżenia jest co do zasady natychmiastowe, co zapewnia ochronę przed możliwymi oszustwami. Całą procedurę można zrealizować choćby z poziomu aplikacji mObywatel. Co do szybkości działania, przewidziane są jednak dwa wyjątki, które służą zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników i mogą skutkować reakcją systemu zastrzegania po pewnym czasie. Warto je znać, by nie narazić się na przykład na kłopotliwą sytuację w banku.