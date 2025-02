PKO BP przypomina o cennej funkcji. Użyjesz w czasie rozmowy

Przy okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, PKO Bank Polski przypomniał klientom najważniejsze zasady bezpieczeństwa, a wśród nich przypomniał o opcji weryfikowania konsultanta bankowego przez telefon. Korzystanie z tej funkcji wymaga posiadania zainstalowanej i aktywnej aplikacji mobilnej IKO w telefonie.

Po odebraniu połączenia, klient może wówczas poprosić rozmówcę o weryfikację tożsamości, a w aplikacji pojawią się dane pracownika - to pozwala zestawić je z tym, co mówi rozmówca. Jak nietrudno się domyślić, jeśli po "drugiej stronie" telefonu znajdzie się oszust, nie będzie on w stanie wygenerować powiadomienia w oficjalnej aplikacji banku, co pomoże rozpoznać próbę ataku.

Mimo wszystko warto jednak zachować czujność, bo zdarzają się próby oszustw, kiedy to atakujący wysyła spreparowany SMS do ofiary, który może wyglądać podobnie do powiadomienia z aplikacji IKO. Trzeba więc być czujnym i właściwie interpretować i odczytywać powiadomienia w swoim smartfonie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak co roku luty, na który przypada Dzień Bezpiecznego Internetu, to świetna okazja, by zweryfikować swoje przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa związanego z internetem, telefonami i oprogramowaniem. Warto wykorzystać ten moment w roku, by odświeżyć swoje hasła, włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe, zadbać o aktualność oprogramowania antywirusowego i systemów, a także pouczyć najbliższych - zwłaszcza mniej obeznanych z technologiami - o aktualnych metodach cyberprzestępców.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl