Pocztex Mobile - nowa aplikacja do śledzenia paczek w telefonie

Aplikacja Pocztex Mobile oferuje użytkownikom dostęp do informacji na temat wszystkich przesyłek Pocztex, które są powiązane z numerem telefonu użytkownika. Obejmuje to przesyłki, które zostały nadane do użytkownika (zakładka "śledź"), jak i te, które sam wysłał (zakładka "nadaj"). Użytkownik ma również możliwość sprawdzenia, gdzie aktualnie znajdują się przesyłki jego bliskich i znajomych. Dodatkowo, w aplikacji można znaleźć informacje o już odebranych przesyłkach (zakładka "archiwum"), które były wcześniej śledzone za pomocą aplikacji.