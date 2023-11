Zmiany w ING. Aplikacja wygląda teraz inaczej

W przeciwieństwie do Banku Millennium , ING Bank Śląski nie zdecydował się na zmianę adresu swojej strony bankowości elektronicznej. Zamiast tego skupiono się na modyfikacji interfejsu logowania. Zmiany obejmują stronę logowania w przeglądarce, ekran przed zalogowaniem w aplikacji mobilnej Moje ING oraz stronę główną bankowości.

Jak informuje ING Bank Śląski, te zmiany są odpowiedzią na liczne sugestie i oczekiwania klientów, którzy chcieliby mieć możliwość personalizacji widocznych opcji. Dodatkowo celem jest ułatwienie i przyspieszenie docierania do najważniejszych funkcji, takich jak podgląd stanu konta, szybkie przelewy czy BLIK.

W obliczu tych zmian klienci ING Banku Śląskiego powinni zachować szczególną ostrożność podczas przeglądania swojej poczty e-mail. Oszuści internetowi często wykorzystują różne preteksty, aby skłonić odbiorców do klikania na nieznane linki. Takie praktyki są często obserwowane na przykład w przypadku Allegro czy Netfliksa.

Atakujący mogą twierdzić, że konieczne jest zaakceptowanie nowego regulaminu lub ponowne uiszczenie płatności. Klienci powinni być na to wyczuleni, podobnie jak na połączenia telefoniczne, w których ktoś mógłby próbować podszyć się pod pracownika banku ING i twierdzić, że konieczne jest podjęcie jakichś działań w związku ze zmianą strony logowania.

ING Bank Śląski korzysta z okazji, aby przypomnieć swoim klientom o konieczności zachowania ostrożności podczas logowania się do usług bankowych w sieci. Przed zalogowaniem się, konieczne jest sprawdzenie autentyczności strony. Bankowcy odsyłają do poradnika, w którym wyjaśniają, jak to zrobić w przypadku ING Banku Śląskiego. Najważniejsza jest weryfikacja adresu URL widocznego w przeglądarce internetowej.