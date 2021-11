Podświetlenie RGB GPU to mało? Palit prezentuje ciekawe rozwiązanie

Obudowa GPU została pokryta specjalnym lakierem, który zmienia kolor w zależności od kąta patrzenia bądź oświetlenia. Jest to dość ciekawe rozwiązanie zainspirowane modyfikacją karty dokonaną przez jednego z użytkowników bawiącego się w moddera . Twór zyskał na tyle pochlebnych recenzji, że producent zdecydował się zaprojektować limitowaną edycję.

Karta ma też podzielony na trzy części pasek RGB, ale jeśli chodzi o wydajność to jest to zwykły GeForce RTX 3060 Ti o bazowym taktowaniu rdzenia wynoszącym 1410 MHz. W trybie turbo zegary mogą wzrastać do 1665 MHz, a na pokładzie znajduje się też 8 GB pamięci graficznej GDDR6 o taktowaniu 14 000 MHz.