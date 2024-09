PowerToys 0.84.1. Aktualizacja dodatków do Windowsa

Microsoft PowerToys 0.84.1 jest już dostępny do pobrania. To aktualizacja, która wprowadza drobne poprawki po niedawnym "większym" wydaniu, przy okazji którego do pakietu wdrożono nową funkcję Obszary robocze. Zestaw PowerToys to pakiet narzędzi, które rozbudowują możliwości Windowsa.