Prace serwisowe w bankach. Utrudnienia w weekend

Na utrudnienia w najbliższy weekend muszą się przygotować między innymi klienci PKO BP. Bank zapowiedział przerwę techniczną na prace przy serwisach IKO oraz iPKO. W efekcie od soboty 1 lutego (od godz. 21:00) do niedzieli 2 lutego (do godz. 6:00) będą występować utrudnienia w dostępnie do aplikacji mobilnych IKO oraz iPKO biznes mobile, jak również serwisów internetowych iPKO oraz iPKO biznes.