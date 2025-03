Zgodnie ze zgłoszeniami, problem z kartami Visa występuje od godz. 10:30 i do chwili pisania publikacji tekstu został zgłoszony przez ponad 480 osób. Pojedyncze zgłoszenia dotyczą także kart Mastercard i innych usług bankowych - ale liczba wskazuje ewentualne błędy po stronie zgłaszających.

Na tę chwilę trudno oszacować, jak poważny jest to problem i jak długo potrwają jeszcze utrudnienia. Zgodnie z mapą serwisu downdetector, awaria kart Visa odnotowywana jest przez klientów w wielu miastach Polski, w tym w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Łodzi, we Wrocławiu czy Szczecinie. Najwięcej osób zgłasza problem z kartami kredytowymi.

Aby zasięgnąć dodatkowych informacji w sprawie, wysłaliśmy dodatkowe pytania do Visy, ale do momentu publikacji nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi. Gdy tylko do nas dotrą, zaktualizujemy niniejszy tekst, śledząc na bieżąco rozwój sytuacji w serwisie downdetector.