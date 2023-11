"Proste wyszukiwanie" w Google. Bez rozpraszaczy

Programiści w Google dwoją się i troją, aby dostarczać skracać czas uzyskiwania odpowiedzi na pytania zadane w wyszukiwarce. Stąd też coraz częściej zanim dotrzemy do listy linków, widzimy kafelki z najważniejszymi informacjami czy też chmurki z konkretnymi definicjami. To, co jest prezentowane, różni się też w zależności od daty czy godziny.

Nie wszystkim te zmiany przypadły do gustu i to właśnie z myślą o nich firma Google pracuje nad funkcją "proste wyszukiwanie". Zgodnie z nazwą upraszcza ona stronę wyników wyszukiwania, na dobrą sprawę upodabniając ją do tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze parę lat temu. Daniel Sullivan na platformie X (dawniej Twitter) podkreślił, że po kliknięciu wyświetliła mu się strona z wynikami bez SGE (chodzi o Search Generative Experience, a więc właśnie dodatkowo generowane elementy).