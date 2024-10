Prowadził miliony Polaków. Tak Juszkiewicz komentuje zmianę w Google

– To nie pierwszy raz, kiedy biorę udział w tym rodeo – tak decyzję dotyczącą zastąpienia głosu lektora dźwiękiem generowanym przez AI w Mapach Google komentuje Jarosław Juszkiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską. Przez ostatnie 15 lat to właśnie on "prowadził" miliony Polaków w popularnej aplikacji do nawigacji.