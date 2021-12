Przygotowania przed Sylwestrem? Skorzystaj koniecznie z Plenti!

Impreza sylwestrowa coraz bliżej, a ty głowisz się, czym zająć się w pierwszej kolejności? Zakupy, gotowanie, sprzątanie – lista rzeczy do zrobienia wydłuża się z każdym dniem. A przecież w części obowiązków mogą nas wyręczyć nowe technologie. Co więcej – nie trzeba kupować sprzętu, spokojnie możemy go wynająć w Plenti.

W ofercie wypożyczalni znajdują się m.in. roboty sprzątające TEFAL oraz Xiaomi, mopujący iRobot Braava, bezprzewodowe roboty do mycia okien czy odkurzacz piorący Karcher.

To nie wszystko. Bo gdy noworoczna gorączka minie, każdy z nas zechce pewnie oddać się swoim pasjom. Świąteczno-noworoczny czas to dobry moment na nadrobienie zaległości w lekturze, filmie czy grach. W przypadku tych ostatnich nie musimy już kupować drogich konsol, by przez tych kilka tygodni cieszyć się najnowszymi tytułami.

W Plenti znajdziemy konsole najróżniejszych producentów, m.in. Xbox Series X (przy subskrypcji z bezpłatnym dostępem do Xbox Game Pass Ultimate), a także gogle VR, kierownice czy klawiatury gamingowe.

Nieco spokojniejszy czas między świętami a Nowym Rokiem warto też wykorzystać na przetestowanie sprzętu, który chcielibyśmy kupić, np. iPhone’a 13 Pro, foldy Samsunga, robota dla dzieci do nauki programowania, słuchawek bezprzewodowych czy smartwatcha Suunto (w końcu od stycznia zapewne będziemy chcieli zadbać o kondycję). Urządzenie możemy wynająć w Plenti na kilka dni i sprawdzić, czy spełnia nasze oczekiwania.

W Plenti wypożyczymy też sprzęt, którego potrzebujemy tylko w danym okresie, np. kamery sportowe GoPro, dzięki którym zatrzymamy w kadrze piękne chwile podczas weekendu za miastem czy też wszelkiej maści drony, które pozwolą sfilmować malowniczą okolicę z powietrza. Wynajem w Plenti to też dobry pomysł na zorganizowanie wyjątkowej domówki w sylwestrową noc. Chcąc dostarczyć sobie i bliskim mnóstwo zabawy, możemy wypożyczyć na jeden dzień wszelkiej maści sprzęt audio, projektory, konsole do wspólnej gry w coopie czy nawet gogle wirtualnej rzeczywistości!

Wynajmij na dzień, miesiąc, rok

Plenti to polski start-up, który wypożycza elektronikę na żądanie. Sprzęt można wynająć w tzw. modelu Flexi na dowolny okres w rozliczeniu dziennym oraz w modelu subskrypcyjnym – na 1+, 3+, 6+ lub 12+ miesięcy. Plus oznacza możliwość przedłużenia subskrypcji o kolejne miesiące.

Plenti działa w intuicyjnej aplikacji mobilnej, którą można pobrać na systemy Android (ze sklepu Google Play) oraz iOS (z App Store). Kilka kliknięć wystarczy, by bez wychodzenia z domu i podpisywania umów wypożyczyć sprzęt z szybką dostawą oraz łatwym zwrotem.

Oferta Plenti jest bogata. W wypożyczalni znajdziemy drony, smartfony, konsole do gier, laptopy, projektory, mobilne głośniki, oczyszczacze powietrza, aparaty fotograficzne, ekspresy do kawy, roboty czyszczące oraz wiele innych sprzętów, które przydadzą nam się w domu lub pracy.

Co ważne, dzięki Plenti osoby prowadzące własną działalność mogą wypożyczyć niezbędny sprzęt na dłuższy czas (w modelu subskrypcyjnym) bez konieczności podpisywania długoterminowych umów, otrzymując fakturę VAT za każdy wynajęty sprzęt.

Z dostawą nawet w godzinę!

Ile to wszystko kosztuje? Wypożyczając np. Ecovacs Bezprzewodowy robot do mycia okien Winbot X zapłacimy tylko 68 zł za dwa dni.

Testowanie Apple Watch 7 41 mm przez trzy dni będzie nas kosztowało 100 zł, a wypożyczenie konsoli nowej generacji – Xbox Series X – to zaledwie 145 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy i to razem z dostępem do usługi Xbox Game Pass Ultimate na cały okres wynajmu. Do tego doliczana jest zwrotna kaucja (pieniądze wrócą do nas zaraz po tym, jak Plenti sprawdzi zwrócone przez nas urządzenie). Dzięki weryfikacji za pomocą dowodu osobistego lub bankowości elektronicznej, kaucja zwrotna może zostać obniżona do przysłowiowej złotówki.

Sprzęt oferowany przez Plenti jest już ubezpieczony oraz objęty gwarancją producenta. Na terenie Warszawy wypożyczone urządzenie trafi do nas nawet w ciągu godziny, natomiast do innych miast – za pośrednictwem Paczkomatów InPost – najczęściej już następnego dnia.

Sprzęt również zwracamy w aplikacji, ustalając termin, w którym kurier odbierze od nas paczkę.

Więcej informacji oraz pełną ofertę wypożyczalni można znaleźć na stronie Plenti.