PwnKit: wiekowa dziura pozwala zdobyć prawa roota

Obecna od 2009 roku dziura w linuksowym narzędziu polkit umożliwia nieuprawnione podniesienie uprawnień do poziomu użytkownika root. Winna jest nieostrożna obsługa argumentów w kodzie języka C oraz zbyt naiwne podejście do wartości NULL w tablicy argv. Błąd, brzmiący jak elementarna pomyłka, czaił się w kodzie od dwunastu lat i choć opisano go już w 2013 jako teoretyczne zagrożenie, dopiero teraz udało się wymyślić, jak go wykorzystać.