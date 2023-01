Rosyjski odwet za przekazanie Leopardów? Hakerzy uderzyli w strony niemieckiego rządu

Rosyjscy hakerzy z grupy Killnet mieli przeprowadzić ataki typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service). Są to zaawansowane ataki hakerskie, nazywane również atakami rozproszonej odmowy usługi, ukierunkowane na witryny internetowe i serwery. Ich głównym zadaniem jest zakłócanie działania usług sieciowych, co w efekcie prowadzi do tymczasowej lub długotrwałej blokady działania zaatakowanego podmiotu.