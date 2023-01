Sojusznik Rosji wyśmiał Anonymous. Haktywiści zaatakowali z pełną mocą

Kolektyw Anonymous pochwalił się udanym atakiem na stronę internetową i infrastrukturę IT Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Serbii. Haktywiści wcześniej wzywali prezydenta Serbii Aleksandara Vučića do zaprzestania działań wojennych w Kosowie. Ostrzegli go także przed konsekwencjami wspierania rosyjskiej agresji.