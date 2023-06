Rosyjskie pieniądze zablokowane? Proukraińscy haktywiści chwalą się atakiem

Jak wyjaśnia Cyber News, to Infotel obsługuje zautomatyzowany system interakcji elektronicznej (ASEI) dla Banku Centralnego Rosji, który jest wykorzystywany przez wiele podmiotów do bezpiecznej komunikacji. Dzięki niemu możliwe jest m.in. przesyłanie danych, wymiana dokumentami, podpisywanie dokumentów elektronicznie oraz inne, kluczowe dla sprawnego funkcjonowania systemu bankowego czynności.

Trudno na razie ocenić skutki ataku Cyber ​​Anarchy Squad na Infotel, ale firma zamieściła na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym donosi o masowym ataku hakerskim. Miał on doprowadzić do "uszkodzenia sprzętu sieciowego". Infotel pracuje jednak nad przywróceniem jego właściwego działania. Sean Townsend, rzecznik luźnego kolektywu hakerów i różnych grup hakerskich w Ukrainie - Ukrainian Cyber Alliance, w rozmowie z serwisem Cyber Scoop przyznał, że jego zdaniem zajmie to co najmniej tydzień.