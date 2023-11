Cyberprzestępcy nie próżnują. Złośliwe oprogramowanie nadal się rozwija

Typy malware to takie ogólne kategorie. Natomiast rodzina malware to bardziej szczegółowe grupa wariantów z podobnymi właściwościami w zachowaniu.

Należy zwrócić uwagę, że odsetek złośliwych detekcji nieznacznie spadł w porównaniu z poprzednim kwartałem Q2 2023 – z poziomu 29,9 proc. do 23,4 proc., co może świadczyć o pewnym spadku aktywności cyberprzestępców. Podobnie ilość zadań "podejrzanych" zmniejszyło się z 4,5 proc. do 3,9 proc.

Jeśli chodzi o tak zwany wskaźniki kompromitacji (Indicators of Compromise), to użytkownicy przyczynili się od identyfikacji aż 48 932 710 unikalnych IoC, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do poprzedniego kwartału, gdzie wówczas zarejestrowano około 45 milionów IoC.