Spoofing i phishing. Tak działają cyberprzestępcy

Spoofing i phishing to najpopularniejsze metody, z których korzystają cyberprzestępcy. I jedna, i druga są dla nas bardzo niebezpieczne. Przy ich skutecznym wykorzystaniu złodzieje w łatwy sposób mogą wyłudzić od nas wszystkie dane niezbędne do skorzystania z naszej bankowości elektronicznej.

Cyfryzacja KPRM zdecydowała się na wystosowanie ostrzeżenia i poinformowania obywateli o tym, w jaki sposób działają cyberprzestępcy. Edukowanie i regularne przypominanie o tym, jakie zagrożenia czekają na nas ze strony współczesnych przestępców, to jedyny sposób na ukrócenie tych niewątpliwie szkodliwych działań.

Spoofing telefoniczny to wyjątkowo niebezpieczna metoda działania cyberprzestępców. Korzystając z niej, oszuści podszywają się pod kogo innego. Czasem jest to policja, czasem ktoś znajomy, a czasem infolinia banku. W telefonie ofiary wyświetla się numer instytucji lub osoby, pod którą przestępca się podszywa.

Nie istnieje skuteczna metoda walki ze spoofingiem. Jedyne, co możemy zrobić, to dokładnie weryfikować naszych rozmówców. Jeśli otrzymujemy telefon od instytucji, na przykład od banku, najlepiej jest zakończyć połączenie i oddzwonić na infolinię. Warto też pamiętać, że ani policja, ani bank, nigdy nie będzie prosił nas o dane umożliwiające skorzystanie z bankowości elektronicznej.

Phishing to metoda polegająca na wykorzystywaniu naszej nieuwagi. Przestępcy wysyłają maile lub SMS-y, w których zawarte są linki do niebezpiecznych stron. Często sam link jest bliźniaczo podobny do strony oryginalnej, ale bywa tak, że wykorzystywane są odnośniki skrócone.