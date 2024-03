Widzisz podejrzany załącznik z rozszerzeniem .IMG albo .ISO? Nie otwieraj go!

Kilka miesięcy temu ostrzegaliśmy, że popularne stały się ataki socjotechniczne z wykorzystaniem legalnych dysków w chmurze do przechowywania i dzielenia się plikami. Przestępcy w wiadomościach mailowych linkowali do szkodliwych plików przechowywanych na zaufanych domenach np. do GoogleDrive, Mega, OneDrive itp.