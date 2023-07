Nie aktualizujesz telefonu? Popełniasz wielki błąd

Analiza śledcza wykazała, że pierwsze próby ataku miały miejsce jeszcze w roku 2019 (wcześniejsze wersje iOS). Atak został przeprowadzony znanym, ale zaawansowanym schematem: wiadomość tekstowa w iMessage zawierała URL do pliku. I to wszystko.

To wystarczyło, aby wykonać tzw. atak zero-click . Bez interakcji z użytkownikiem smartfonu. Podatność w iMessage nie wymagała dalszych czynności po stronie ofiary – dochodziło do cichego zainfekowania urządzenia.

Atak wykryto dzięki rozwiązaniu "Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform", w skrócie "KUMA". Jest to produkt klasy SIEM do zarządzania informacjami i zdarzeniami z sieci. Kaspersky jasno podaje, że jest to "niezwykle zaawansowane technologicznie oprogramowanie szpiegujące". Nazwano je "Triangulation".