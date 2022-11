Windows Update: załatano poważną słabość w obsłudze ISO

Zdecydowanym zwycięzcą listopada jest jednak CVE-2022-41091 , czyli nieprawidłowe działanie oznaczenia znanego pod potoczną nazwą "mark-of-the-web" (MotW). Jest to etykieta, którą Windows przyprawia plikom, które uznaje za "pobrane z internetu". Otwieranie takich plików, jeżeli nie naciśniemy we Właściwościach przycisku Odblokuj, jest celowo utrudniane przez Windowsa.

Pliki wykonywalne (i skrypty) będą pytać, czy na pewno wiemy, co uruchamiamy. Dzięki temu plik "skan.png.vbs" szybko ukaże swoją złowrogą naturę. Tak samo zrobią np. skróty. Makra w tak oznaczonych dokumentach będą wyłączone, podobnie jak pozostała zawartość aktywna, którą Office wyświetli w widoku chronionym. Wydaje się, że to małe zabezpieczenie, ale jest ono nie bez znaczenia.

Tag MotW pozwala stosować zasady grupy, które np. całkowicie wyłączą silnik skryptu dla plików nim oznaczonych. Poprawia to poziom bezpieczeństwa i pozwala odkryć, że to co klikamy wcale nie jest dokumentem, tylko programem. Etykieta MotW ulega propagacji w plikach ZIP. Jeżeli jest on oznaczony jako pobrany z internetu, wszystkie rozpakowane z niego pliki też będą tak oznaczone. Sztuczki tej niedawno (wreszcie) nauczył się 7-Zip, traktując tak samo wszystkie rozpakowywane przez siebie archiwa, nie tylko ZIP.