Serwis telewizji DVB‑T2/HEVC. Nie reguluj odbiornika

Za serwis nadajników DVB-T2/HEVC odpowiada firma Emitel, która udostępnia w sieci harmonogram. Dowiadujemy się z niego, w których dniach i w jakich częściach kraju mogą wystąpić utrudnienia z odbiorem telewizji naziemnej oraz radia. W większości przypadków serwis zamyka się w kilku godzinach, przez co wystarczy, by odbiorcy poczekali góra do drugiej połowy dnia, nim sygnał ponownie wróci do odbiornika.