Shotcut - darmowy program do montażu wideo

Shotcut to darmowe narzędzie do edycji wideo , które łączy w sobie bogaty zestaw funkcji z intuicyjnym i przyjaznym użytkownikowi interfejsem w języku polskim. Program udostępniony został w oparciu o otwarty kod, nad jego rozwojem pracuje szeroka społeczność użytkowników i korzystać z niego można na platformach Windows, macOS oraz Linux. Shotcut obsługuje szeroki wachlarz formatów audio i wideo , oferując przy tym możliwość edycji nagrań bez konieczności wcześniejszej konwersji .

Jedną z kluczowych zalet Shotcut jest obsługa edycji nieliniowej , dzięki której użytkownicy mogą dowolnie modyfikować swoją oś czasu, swobodnie dodając i edytując klipy. Program oferuje zaawansowane opcje przycinania, łączenia i dzielenia wideo , a także szeroką gamę możliwych do wykorzystania filtrów wideo i efektów dźwiękowych . Shotcut wspiera pracę na warstwach, pozwala na dodawanie napisów, przejść oraz efektów kluczowania , co przekłada się na możliwość tworzenia profesjonalnych projektów w domowym zaciszu.

Aplikacja oferuje również obsługę materiałów w wysokiej rozdzielczości, w tym 4K, oraz wsparcie dla różnych formatów kodowania, co ułatwia eksport gotowych filmów w optymalnej jakości. Użytkownicy mogą dostosować parametry renderowania, w tym bitrate, liczbę klatek na sekundę oraz kodeki, co pozwala na pełną kontrolę nad finalnym plikiem. Shotcut wyróżnia się także możliwością pracy z natywną głębią kolorów oraz obsługą kompozycji wideo, co czyni go idealnym narzędziem przy tworzeniu bardziej wymagających produkcji.