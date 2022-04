Signal na iOS z luką. Oszuści mogli łatwo manipulować

Oszuści chwytają się różnych metod, by upolować ofiarę. Jedną z nietypowych, aczkolwiek prostych w założeniach metod, mogli do niedawna wykorzystać w aplikacji Signal w wersji na iOS. Przez pewną lukę możliwe było wysyłanie niebezpiecznych linków, choć wyglądały one w pełni naturalnie. Nie dało się dostrzec zagrożenia.