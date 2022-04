Zarobki w IT. Mediana wynosiła nawet 10 tys. zł

Według raportu przygotowanego przez platformę rekrutacyjną the:protocol zarobki specjalistów zatrudnionych w branży IT z roku na rok stale rosną. Choć coraz trudniej dostać w niej pracę. W pierwszym kwartale 2022 roku 65 procent ofert umieszczonych na platformie dotyczyło specjalistów średniego szczebla (mid), a 25 procent to ogłoszenia dotyczące pracowników wyższego szczebla, czyli seniorów.

Choć pandemia koronawirusa wyhamowała, nadal chcemy pracować z domu. Specjaliści z branży IT nie chcą wracać na stałe do biur i oczekują elastyczności, którą pracodawcy chcą im zapewniać. Jak zapewnia Piotr Trzmiel - masowego powrotu do biur w IT na pewno nie będzie.