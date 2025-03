SMS do czytelnika. "Kliknij w link, aby zatwierdzić transakcję"

Pan Witold zwrócił się do naszej redakcji z ciekawym przypadkiem oszustwa SMS. Chwilę po wystawieniu ogłoszenia w serwisie OLX, otrzymał krótką wiadomość z nadpisem "OLX Info" sugerującą, że produkt został kupiony przez konkretną osobę wymienioną z imienia i nazwiska - to nowy element schematu. Dalej w SMS-ie pojawia się link, który ma umożliwiać "zatwierdzenie transakcji".

Oczywiście autentyczny proces transakcyjny nie obejmuje takiego etapu. SMS jest fałszywy i kieruje użytkownika na spreparowaną stronę internetową. Można się na niej spodziewać imitacji autentycznego formularza serwisu OLX, za pośrednictwem którego wyłudzane są dane sprzedającego. Pod pretekstem tytułowego "potwierdzenia transakcji", oszuści mogą poprosić m.in. o zalogowanie się do banku czy podanie numerów karty płatniczej - co prowadzi do wyprowadzenia pieniędzy z konta.