Spada sprzedaż komputerów. "Rozczarowujące wyniki"

Kryzys w branży komputerów w zasadzie jest... powrotem do normalnych czasów sprzed pandemii koronawirusa. Dla producentów sprzętu to oczywiście potężne spadki sprzedaży i przy okazji mniejsze wpływy do budżetu. Dla nas nie musi być to zła informacja - często oznacza to nadpodaż komponentów, które trzeba będzie sprzedać obniżając ceny (co już teraz widać np. w prognozach dotyczących cen pamięci RAM czy nośników SSD).