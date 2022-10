Tizen z telewizorów Samsunga trafi do urządzeń innych firm

Tizen to autorski system operacyjny Samsunga, który od lat działa w odbiornikach smartTV tego producenta. W praktyce jest to alternatywa dla Google TV (Androida TV), oferująca na podobnej zasadzie dostęp do popularnych platform streamingowych, w tym m.in. Netffliksa, HBO Max, Amazon Prime Video czy Playera. Telewizory innych producentów niż Samsung, które będą działać w oparciu o Tizena, będą oznaczane logo "Powered by Tizen".