Speedtest.net Mobile Speed Test jest małą aplikacją, służącą do łatwego przeprowadzanie testów łącza internetowego z poziomu urządzenia mobilnego. Z założenia dla użytkowników smartfonów, powinno to być przystępniejsze od metody opartej na sprawdzaniu szybkości internetu przez stronę Speedtest.net.

Mając na uwadze powyższe, trzeba jeszcze dodać, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użytkownik dokonał samodzielnego wprowadzenia adresu serwera. Wiele osób zadowoli także opcja zaznaczenia, jakich jednostek ma używać aplikacja do prezentowania wyników testu, co można zrobić z poziomu ustawień. Dodatkowo można też uzyskać informacje na temat zewnętrznego i wewnętrznego adresu IP. Aplikacja jest bezpłatna i pojawiają się w niej reklamy.

Speedtest by Ookla zostało udostępnione w postaci rozszerzenia do przeglądarki Google Chrome. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i pozwala na skuteczne zmierzenie połączenia internetowego w systemie Windows. Niezbędne będzie jego zainstalowanie, po czym uzyskamy możliwość wygodnego dostępu z poziomu małej ikonki, znajdującej się blisko paska adresu w oknie Google Chrome.

Kolejnym krokiem w sprawdzeniu prędkości internetu, będzie zainicjowanie pomiaru. Speedtest by Ookla sprawdzi szybkość transferu przychodzącego i wychodzącego z komputera, a do tego przeprowadzi również test opóźnień w celu sprawdzenia czasu odpowiedzi wybranych serwerów. Nie zabrakło także wyświetlania czasu ładowania każdej strony internetowej, otworzonej na poszczególnych kartach przeglądarki.

Speed Test można przeprowadzić, korzystając z połączenia bezprzewodowego Wi-Fi, lecz wtedy istnieje prawdopodobieństwo uzyskania mniej wiarygodnych wyników. Jeśli mamy taką możliwość, najlepiej jest przeprowadzić test prędkości internetu przy bezpośrednim podłączeniu przewodu Ethernet do modemu. Wartościowy wynik to taki, który ma jak najmniej przekłamań.

My z kolei powinniśmy upewnić się, że w chwili dokonywania pomiaru prędkości internetu, nie mamy uruchomionego VPN, programu antywirusowego realizującego ciężkie zadania lub aktualizującego swoją bazę danych, licznie pootwieranych kart w przeglądarce internetowej, czy na przykład uruchomionych klientów poczty elektronicznej, które mogą w tym czasie pobierać ciężkie załączniki. Innymi słowy, wszystko, co może niepotrzebnie obciążać nasze łącze, powinno być wyłączone w momencie wykonywania Speed Testu.

Co to jest PING w Speed Test? Co to jest Jitter? Jak odczytywać Speed Test? Zanim zdecydujemy się na test internetu, warto poznać krótkie definicje podstawowych pojęć, które zostaną zawarte w wynikach pomiarów prędkości łącza.