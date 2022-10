Sposób na oszczędność w podróży. Tak wybierają Polacy

Wysokie ceny paliw dotykają nas wszystkich. Przenoszą się one na rosnące ceny towarów i usług, ale przede wszystkim wiążą się z ponoszeniem przez nas wysokich kosztów podczas tankowania pojazdów. Szczególnie dotkliwe jest to dla osób, które codziennie pokonują względnie długie trasy, na przykład dojeżdżając do miejsca pracy.