Sprzątanie zawsze w cenie. Dreame Technology zaskoczył obniżkami

Jesteśmy narodem, który lubi sprzątać, a porządki kojarzą nam się z odkurzaniem. Odkurzacz to dla nas sprzęt pierwszego wyboru. A skoro tak, to nie możemy przegapić oferty Dreame Technology na Black Friday. Najpopularniejsze modele odkurzaczy i robotów teraz kupimy taniej nawet o 30 proc.

Porządek w domu przekłada się na satysfakcję z życia? Najwyraźniej! Jak wynika z badania SW Research, przeprowadzonego na zlecenie jednego z producentów środków czystości, aż 71,9 proc. zadowolonych z życia rodaków ma w domu czysto lub idealnie czysto.

Ustalmy raz na zawsze: jesteśmy narodem, który lubi porządek. Dlaczego tak chętnie sprzątamy? Bo, gdy wokół nas jest czysto, czujemy się dobrze.

Co więcej, spośród wszystkich czynności porządkowych najbardziej lubimy odkurzanie. Zaczynając domowe porządki, najpierw uruchamiamy odkurzacz – tak robi 79,6 proc. pytanych przez SW Research.

Dziś wszystkie te osoby bez wątpienia powinny zainteresować się najnowszą ofertą Dreame Technology. Z okazji największego zakupowego święta w roku tylko do 30 listopada najlepiej sprzedające się roboty sprzątające i odkurzacze pionowe można kupić taniej nawet o 30 proc.

Innowacje w dużo niższej cenie

Dreame Technology, lider w branży urządzeń gospodarstwa domowego, od lat wspiera swoich klientów w porządkach. Marka nie ustaje w dostarczaniu nowatorskich rozwiązań, które mają jedno podstawowe zadanie: ograniczyć do minimum codzienny wysiłek związany z utrzymaniem czystości.

Niemiecki producent opracował m.in. opartą na sztucznej inteligencji technologię MopExtend™. Zapewnia ona dokładne czyszczenie przez roboty sprzątające trudno dostępnych miejsc, a więc m.in. narożników oraz przestrzeni przy listwach przypodłogowych i innych krawędziach. Marka wdrożyła też system mopowania DuoScrub™ – dwa szybko obracające się mopy niezwykle dokładnie czyszczą podłogi, usuwając nawet najbardziej oporne zabrudzenia bez pozostawiania smug.

Na uwagę zasługują przede wszystkim roboty sprzątające Dreame. Wyposażone w innowacyjne czujniki oraz inteligentny system nawigacyjny sprawnie manewrują nawet w niewielkich pomieszczeniach. Co więcej, w pełni zautomatyzowały sprzątanie. To ważne, bo jak wynika z badania SW Research, w ciągu całego życia kobiety w Polsce poświęcają na tę czynność aż 13 399 godzin, a mężczyźni – 10 445 godzin.

Co Dreame rozumie pod pojęciem "pełnej automatyzacji"? W wybranych, bardziej zaawansowanych technologicznie modelach stacja dokująca sama opróżnia zbiornik na kurz i brudną wodę, myje nakładki mopujące, pobiera wodę do mycia ze zbiornika, dodaje detergent i ładuje urządzenie. Sprzątanie bez ludzkiej ingerencji może się odbywać nawet przez 75 dni.

Z kolei pionowe odkurzacze Dreame wykorzystują nowoczesne silniki DreameSpace o mocy nawet 32 000 Pa. Dodatkowe akcesoria uławiają pracę w trudno dostępnych miejscach, usuwają też wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia: drobne cząstki i kurz, sierść zwierząt czy włosy. Nowoczesne szczotki doskonale sprawdzają się też na różnych podłożach. W zależności od modelu odkurzacze mogą pracować od 40 do nawet 90 min.

Zainteresowani? Czas przyjrzeć się ofercie Dreame Technology, szczególnie teraz, gdy wybrane produkty można kupić w dużo niższych cenach.

Te roboty to prawdziwi profesjonaliści

Nasz przegląd zacznijmy od flagowego robota sprzątającego Dreame L20 ULTRA. To innowacyjne urządzenie wykorzystuje detektor czułości położenia do identyfikacji krawędzi oraz narożników (wspomniana już technologia MopExtend™) i automatycznie wysuwa nakładki mopujące, docierając do miejsc, z którymi inne roboty sprzątające radzą sobie gorzej. Dodatkowo efektywny system ssania Vormax™ o mocy ssącej 7000 Pa sprawia, że sprzątanie różnych powierzchni jest dokładniejsze. Co więcej, korzystając z systemu zaawansowanego czyszczenia CleanGenius™, robot skuteczne wykrywa rodzaj i stopień zanieczyszczenia podłogi. A system nawigacji Pathfinder™ umożliwia mu błyskawiczne skanowanie i mapowanie pomieszczeń. Teraz model ten kosztuje 4499 zł (zamiast 5499 zł).

W promocyjnej cenie dostępny jest też poprzednik L20 – Dreame L10s ULTRA. Urządzenie również działa w pełni automatycznie: opróżnia pojemnik na kurz, uzupełnia wodę i detergent, myje i suszy pady mopujące, uzupełnia baterię. Moc ssąca – 5300 Pa zapewnia efektywne usuwanie zanieczyszczeń, a akumulator o pojemności 5200 mAh gwarantuje długą pracę. Funkcja automatycznego planowania tras, kamera RGB i nawigacja LDS pozwalają robotowi precyzyjnie określić lokalizację. L10s kosztuje 3199 zł (wcześniej 4099 zł).

Tańszą propozycją jest także Dreame L10s pro – jego cena to aktualnie 1599 zł (zamiast 2299 zł). Robot dokładnie odkurza, usuwając nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. Wyposażony jest w dużą moc ssącą (5300 Pa) i cztery poziomy ssania, w tym automatycznie dostosowany do odkurzania dywanów (ultradźwiękowe wykrywanie wykładzin). L10s pro myje też podłogi. Nawigacja LiDAR pozwala urządzeniu precyzyjnie poruszać się po pomieszczeniach, a akumulator na długą pracę.

W niższych cenach dostępne są również Dreame D10s pro – 1499 zł zamiast 1799 zł oraz Dreame D10s plus – 1949 zł po obniżce z 2299 zł.

Technologia dla bardziej samodzielnych

Dla tych, którzy lubią odkurzać i nie chcą oddawać pola do popisu robotom, producent przygotował specjalną ofertę cenową na bezprzewodowe odkurzacze pionowe.

Dreame R20 jest niezwykle wydajny i efektywny, co zapewnia 190 AW silnego ssania oraz wyposażona w podświetlenie LED szczotka w kształcie litery V, która potrafi pozbyć się kurzu z każdego zakamarka. Urządzenie automatycznie wykrywa poziom zabrudzeń. 5-stopniowa filtracja eliminuje do 99,95 proc. roztoczy. Na jednym ładowaniu działa nawet do 90 min. Cena po obniżce to 1599 zł (przed 1799 zł).

Wykonany z włókna węglowego lekki Dreame T30 wyróżnia się dużą mocą ssania – 190 AW, co sprawia, że dokładnie czyści powierzchnie, usuwając wszelkie zabrudzenia i kurz. Wymienny akumulator litowo-jonowy zapewnia nawet 40-krotnie dłuższą żywotność, a podświetlenie dyszy ułatwia odkurzanie ciemnych zakamarków. Z okazji Black Week jego cena spada z 1399 zł do 1199 zł.

Wyposażony w wyświetlacz LED Dreame H12 Dual Floor Washer nie tylko odkurza, ale też myje podłogi. Model ten potrafi rozpoznać, jak bardzo zabrudzona jest powierzchnia i dostosować moc czyszczenia. Jego szczotka dociera nawet do trudno dostępnych miejsc, m.in. narożników czy powierzchni wzdłuż listew przypodłogowych. Po pracy odkurzacz sam się oczyszcza i suszy gorącym powietrzem. Czas pracy to ok. 60 min. Jego cena po obniżce to 2099 zł (zamiast 2699 zł).

Wśród ofert, na które warto zwrócić uwagę są również Odkurzacz Dreame V11 Stick w cenie 809 zł, a nie 919 zł, a także suszarka do włosów Dreame GLORY – 399 zł po przecenie z 599 zł.

Więcej informacji na temat technologii oraz produktów Dreame można znaleźć na stronie producenta.

