Szybkość internetu w Polsce. Na prowadzeniu Orange i UPC

Ookla zbiera także inne ciekawe dane związane ze speedtestami. W efekcie okazuje się na przykład, że na najniższy ping przy mobilnym połączeniu można liczyć w T-Mobile (mediana to 44 ms), zaś Plus - mimo dopiero 4. pozycji w generalnym rankingu internetu mobilnego - oferuje najszybszy dostęp przez 5G (i to wyraźnie - mediana to ponad 165 Mb/s, podczas gdy na drugim miejscu jest Orange z wynikiem niespełna 75 Mb/s).