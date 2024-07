T‑Mobile i "oficjalny list potwierdzający". Nic z tych rzeczy

Link, który jest dołączana do wiadomości, przenosi na fałszywą stronę T-Mobile. Tam nakłaniani jesteśmy do podania swoich danych i opłacenia kosztów przesyłki, bowiem "wygraliśmy" iPada. Nic z tych rzeczy. Jeśli wypełnimy formularz, to rzeczony iPad nigdy nie dotrze, zaś oszuści zdobędą informacje, dzięki którym mogą aktywować płatne subskrypcje lub płacić za zakupy. Na nasz koszt, rzecz jasna.