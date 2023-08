CSIRT KNF, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, wykrył kolejne oszustwo wykorzystujące wizerunek znanej platformy streamingowej Netflix . W ostatnim, zauważonym wariancie cyberoszuści rozsyłają do potencjalnych ofiar wiadomości e-mail. W ich treści informują o wygaśnięciu ważności naszego konta. Oferują też możliwości darmowego przedłużenia członkostwa aż o 90 dni, co wielu osobom może wydawać się wartą rozważenia opcją.

Otrzymanie rzekomego darmowego członkostwa wiąże się z koniecznością podjęcia określonych działań. Oszuści liczą, że w taki sposób zachęcą nas do podania wrażliwych danych osobowych oraz danych karty płatniczej. Link zamieszczony w wiadomości e-mail prowadzi do fałszywej strony internetowej . Witryna wymusza podanie m.in. imienia, nazwiska, numeru karty, daty jej ważności, a także kodu CVV. Łatwo wyobrazić sobie, co przestępcy mogą zrobić z takimi informacjami. Wygląd strony wymuszającej dane można zobaczyć poniżej.

CSIRT KNF przypomina: "zachowajcie ostrożność i dokładnie weryfikujcie adres strony, na której się znajdujecie". My również zwracamy na to uwagę. Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku popularnych instytucji czy firm nie są niczym nowym. Cyberoszuści coraz częściej dopracowują ich detale w taki sposób, że strony internetowe do złudzenia przypominają swoje pierwowzory. Dlatego też warto kilka razy upewnić się, na jakiej stronie podajemy swoje wrażliwe dane, a szczególnie dane karty płatniczej czy dane logowania do bankowości internetowej.