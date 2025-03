Telewizja DVB‑T2: serwis nadajników. Będą utrudnienia

Aktualne informacje o zaplanowanych pracach serwisowych przy nadajnikach DVB-T2 można odczytać z aktualizowanego na bieżąco harmonogramu firmy Emitel. Wynika z niego, że bieżący tydzień nie jest wyjątkiem i na najbliższe dni zaplanowano serwis nadajników DVB-T2/HEVC , co może skutkować przerwami w nadawaniu sygnału.

To cenne informacje dla odbiorców. Widząc "brak sygnału" w telewizorze, warto wpierw zainteresować się, czy może to wynikać z zaplanowanej przerwy serwisowej. Nie zawsze bowiem musi to być konsekwencja awarii lub błędnego ustawienia dekodera czy telewizora. Lepiej wówczas nie zmieniać ustawień urządzenia i po prostu uzbroić się w cierpliwość. Serwis nadajnika nie trwa zwykle dłużej niż kilka godzin.