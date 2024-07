Thunderbird: jak przenieść pocztę na inny komputer?

Thunderbird to jeden za najpopularniejszych klientów poczty elektronicznej, który swoje działanie opiera o tzw. folder profilu. Stanowi on odseparowaną od plików samej aplikacji przestrzeń, w której zapisane są wszelkie dane użytkownika. Zawierają one m.in. konfiguracje wszystkich zdefiniowanych przez użytkownika kont, a także e-maile.